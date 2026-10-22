கிராம விழிப்புணர்வு காவல் அலுவலர் திட்டம் மீண்டும் துவக்கம்: கிராமங்களுக்கு சென்று போலீசார் விழிப்புணர்வு
கிராம விழிப்புணர்வு காவல் அலுவலர் திட்டம் மீண்டும் துவக்கம்: கிராமங்களுக்கு சென்று போலீசார் விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 11, 2026 06:53 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:40 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., உத்தரவின் பேரில் கிராம விழிப்புணர்வு காவல் அலுவலர் திட்டம் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கிராமப்புறங்களை உள்ளடக்கிய கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் குழந்தை திருமணம், வாகன விபத்து, திருட்டு, வழிப்பறி, கஞ்சா மற்றும் குட்கா விற்பனை, அடிதடி உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது.
குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் போது, இது தொடர்பான தகவலை உடனடியாக தெரிந்து கொண்டு சம்பவ இடத்திற்கு செல்லும் வகையில் கிராம விழிப்புணர்வு காவல் அலுவலர் (வில்லேஜ் விஜிலென்ஸ் போலீஸ்) என்ற திட்டம் கடந்த, 2021ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஒரு சில பிரச்னைகள் குறித்த தகவல் முன்கூட்டியே தெரியும் பட்சத்தில் பெரிய அளவிலான அசாம்பாவிதங்களை ஏற்படாமல் தடுக்கலாம்.
குறிப்பாக, பொதுமக்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே நல்லுறவு ஏற்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் இருந்தது.
பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்ற இத்திட்டம் காலப்போக்கில் செயல்படாமல் இருந்தது. போலீசார் பலர் பணிமாறுதல் பெற்று வேறு போலீஸ் நிலையத்திற்கு சென்ற நிலையில், அவர்களுக்கு பதிலாக வேறு போலீசார் நியமிக்கப்படவில்லை.
இதனால், கிராமங்களில் நடைபெறும் ஒரு சில குற்ற சம்பவம் குறித்த தகவல் போலீசாருக்கு சற்று தாமதமாகவே தெரிந்தது. எனவே, பொலிவிழந்த இத்திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டுமென ‘தினமலர்’ நாளிதழில் தொடர்ந்து செய்தி வெளியிடப்பட்டு வந்தது. அதன் எதிரொலியாக எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் மாவட்டம் முழுவதும் கிராம விழிப்புணர்வு காவல் அலுவலர் திட்டத்தை மீண்டும் உருவாக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஊராட்சிகளுக்கும், குறைந்த மக்கள் தொகை மற்றும் சிறிய பரப்பளவு கொண்ட, 2–3 ஊராட்சிகளுக்கும் தலா ஒரு போலீசார் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, இத்திட்டம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள், சப்–இன்ஸ்பெக்டர்கள் என, 62 போலீசார் மாவட்டத்தில், 311 கிராமங்களில் கூட்டம் நடத்தி பேசியுள்ளனர்.
கூட்டத்தில், இத்திட்டத்தின் நோக்கம், கிராமங்களுக்கென நியமிக்கப்பட்ட போலீசாரை அறிமுகப்படுத்துதல், போலீசார் மற்றும் போலீஸ்ஸ்டேஷன் தொடர்பு எண்ணை தெரிவித்தல், போதை பொருள் விழிப்புணர்வு, சைபர் கிரைம் குற்றம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து பேசியுள்ளனர்.
மேலும், ஊரில் நடைபெறும் திருவிழா, தகராறு, விளையாட்டு போட்டி, குட்கா விற்பனை, குழந்தை திருமணம் உட்பட எந்த தகவலாக இருந்தாலும் போலீசாரை தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தினர்.
தொடர்ந்து, வில்லேஜ் விஜிலென்ஸ் போலீசாரின் புகைப்படம் மற்றும் தொடர்பு எண் அடங்கிய பேனரை கிராமங்கள் தோறும் வைக்கவும், ‘வாட்ஸ்-அப்’ குழு உருவாக்கி அதில், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், வி.ஏ.ஓ., பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், ஊராட்சி செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்களின் மொபைல் எண்ணை சேர்க்கும் பணியிலும் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.