/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/அரிவாளுடன் ரீல்ஸ்: வாலிபர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:04 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:24 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் அரிவாளுடன் இருந்த புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவேற்றம் செய்தவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நீலமங்கலம் கூட்ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கருணாகரன் மகன் கீர்த்திவாசன்,24; இவர், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நீண்ட அருவாளுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவேற்றம் செய்துள்ளார். இந்த பதிவு பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், அச்சுறுத்தலாக இருந்துள்ளது. இதையடுத்து, கீர்த்திவாசன் மீது கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.