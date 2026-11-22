பாம்பு தீண்டி இறந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி
பாம்பு தீண்டி இறந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:29 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே பாம்பு தீண்டி 2 குழந்தைகள் இறந்த குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் நிவாரண உதவிக்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
சங்கராபுரம் அடுத்த மூக்கனுார் ஏரிக்கரையைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன் மகன் சந்திரன், 27; நெல்அறுவடை இயந்திர டிரைவர். இவருக்கு புஷ்பா, 24; என்ற மனைவியும், தர்ஷினி, 3; ஜனனி, 2; என்ற 2 பெண் குழந்தைகள்.
கடந்த 17ம் தேதி நள்ளிரவு வீட்டிற்குள் புகந்த கட்டு விரியன் பாம்பு, துாங்கிக் கொண்டிருந்த புஷ்பா மற்றும் 2 குழந்தைகளையும் தீண்டியது.
இதில், குழந்தைகள் தர்ஷினி, ஜனனி இருவரும் இறந்தனர். கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற புஷ்பா குணமாகி நேற்று வீட்டிற்குச் சென்றார்.
பாம்பு தீண்டி இறந்த குழந்தையின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் நிவாரண உதவியாக 6 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை புஷ்பாவிடம் கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., முருகன் வழங்கினார்.
சங்கராபுரம் தாசில்தார் மணிமேகலை, வருவாய் ஆய்வாளர் சாந்தி, வி.ஏ.ஓ., மாரியாப்பிள்ளை உடனிருந்தனர்.