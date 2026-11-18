நீரில் மூழ்கி இறந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண நிதி
நீரில் மூழ்கி இறந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண நிதி
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:40 PM
கள்ளக்குறிச்சி: தோட்டிப்பாடி கிராமத்தில் நீரில் மூழ்கி இறந்த மூன்று சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த தோட்டப்பாடி கிராமத்தில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற சிறுவர்கள் தங்கமணி மகன்கள் இமானுவேல்,11; சாம் ஆபிரகாம்,8; மணிகண்டன் மகன் ராஜா,13 ஆகியோர் கடந்த 16 ம் தேதி எதிர்பாராதவிதமாக நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து மூன்று பேருக்கும் தலா 3 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆர்.டி.ஓ., முருகன், நீரில் மூழ்கி இறந்த குமானுவேல், சாம் ஆபிரகாம் ஆகியோர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.6 லட்சத்திற்கான காசோலை, ராஜாவின் குடும்பத்தினரிடம் ரூ.3 லட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கினார்.