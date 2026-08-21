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கோவையில் இறந்த மாணவர் குடும்பத்திற்கு நிவாரண நிதி

கோவையில் இறந்த மாணவர் குடும்பத்திற்கு நிவாரண நிதி

ADDED : ஆக 15, 2026 09:04 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 09:04 PM

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கச்சிராயபாளையம்: கோவை தனியார் கல்லுாரியில் மாணவர்கள் தாக்கியதில் உயிரிழந்த மாணவரின் குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கச்சிராயபாளையம் அடுத்த வடக்கனந்தல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கென்னடி மகன் அமுதன், 19; இவர் கோயம்புத்துாரில் தனியார் கல்லுாரியில் இன்ஜினியரிங் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

கடந்த 12 ம் தேதி கல்லுாரியில் சக மாணவர்கள் தாக்கியதில் அமுதன் இறந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இறந்த மாணவரின் குடும்பத்தாருக்கு அரசு சார்பில் 6 லட்சம் ரூபாய் முதல் கட்ட நிவாரண நிதிக்கான ஆணையை அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, சம்பத்குமார், கலெக்டர் பத்மஜா ஆகியோர் நேற்று மாணவரின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி வழங்கினர்.

அருள்விக்னேஷ், எம்.எல்.ஏ., டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா உட்பட அரசு அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

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