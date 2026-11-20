திருக்கோவிலுார் ஏரிக்கரை சாலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
திருக்கோவிலுார் ஏரிக்கரை சாலை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
ADDED : நவ 19, 2026 08:53 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் ஏரிக்கரை சாலையில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை நீர்வளத் துறையினர் அகற்றினர்.
திருக்கோவிலுார் – சந்தைப்பேட்டை இடையே உள்ள ஏரிக்கரை சாலையின் இரண்டு பக்கமும் சாலையை ஆக்கிரமித்து கடைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகினர்.
இதனை அகற்றக்கோரி பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்ததை அடுத்து நேற்று நீர்வளத்துறை உதவி பொறியாளர் மனோஜ்குமார் தலைமையில், நெடுஞ்சாலைத்துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து சாலையின் இரண்டு பக்கமும் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அதிரடியாக அகற்றப்பட்டன.
இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகன் தலைமையிலான போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். வருவாய் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன், வி.ஏ.ஓ.,க்கள் வேல்முருகன், தங்கராஜ், கிராம உதவியாளர் ரஜினி உடனிருந்தனர்.