/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மூங்கில்துறைப்பட்டில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
அ நிறம் | அளவு
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு நான்குமுனை சந்திப்பில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி நடந்தது.
மூங்கில்துறைப்பட்டு நான்குமுனை சந்திப்பில் எப்போதும் பொதுமக்கள் கூட்டம், வாகனங்கள் போக்குவரத்து அதிகளவில் காணப்படும். இப்பகுதியில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் சாலையை ஆக்கிரமித்து கடைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும் தினமும் விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், மூங்கில்துறைப்பட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அம்பிகா மற்றும் போலீசார் நேற்று அதிரடியாக ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.