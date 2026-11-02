/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சேதமடைந்த தார் சாலை புதுப்பிக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
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ரிஷிவந்தியம்: வாணாபுரம் அடுத்த யால் – மையனுார் தார்சாலை சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்து வருகின்றனர்.
வாணாபுரம் அடுத்த மையனுாரில் இருந்து 2 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள யால் கிராமத்திற்கு தினமும் 100க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது பைக்குகளில் செல்கின்றனர். அதேபோல், அரசு, தனியார் பஸ்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி வாகனங்கள் இவ்வழியாக வாணாபுரத்திற்கு செல்கிறது.
இந்த சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் ஜல்லிகள் பெயர்ந்து கரடு, முரடாக உள்ளது. ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் நிறைந்திருப்பதால் அவ்வழியாக செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமமடைந்து வருகின்றனர். எனவே, சேதமடைந்த தார்சாலையை புதுப்பிக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.