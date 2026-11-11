யால் – பொற்பாலம்பட்டு சாலை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:43 PM
ரிஷிவந்தியம்: யால் – பொற்பாலம்பட்டு தார் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வாணாபுரம் அடுத்த நுாரோலை, மேலப்பழங்கூர், அய்யனார்பாளையம், அவிரியூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பொற்பாலம்பட்டு வழியாக பகண்டைகூட்ரோட்டிற்கு செல்லும் வகையில் தார் சாலை உள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட இந்த தார் சாலையில் தற்போது கற்கள் பெயர்ந்து சிதறி கிடக்கிறது.
குறிப்பாக சாலையின் பல்வேறு இடங்களில் சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் பெய்த மழையால் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. போக்குவரத்துக்கு பயன்பாடற்ற நிலையில் சாலை இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே, அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள தார்சாலையை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.