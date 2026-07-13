ரோடுமாமந்துார் கூட்ரோடில் மேம்பாலம் அமைக்க... கோரிக்கை:விபத்து அபாயத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
ரோடுமாமந்துார் கூட்ரோடில் மேம்பாலம் அமைக்க... கோரிக்கை:விபத்து அபாயத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:55 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி - சங்கராபுரம் நான்கு வழிச்சாலையில் ரோடுமாமந்துார் கூட்ரோடில் வாகனங்கள், பொதுமக்கள் அதிகளவில் கடந்து செல்வதால் அப்பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி நகரை திருவண்ணாமலையுடன் இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக சங்கராபுரம், மூங்கில்துறைப்பட்டு வழித்தடம் உள்ளது. இச்சாலை வழியாக அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள், கார்கள், பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள், கரும்பு ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் உட்பட நாள்தோறும் ஆயிரத்திற்கும் வாகனங்கள் சென்று வருகிறது. மாதந்தோறும் திருவண்ணாமலை நடக்கும் கிரிவலத்தின் போது, வழக்கத்தை விட வாகன போக்குவரத்து மிகுதியாக காணப்படும்.
இந்த வழியில் பல இடங்களில் உள்ள அபாயகரமான வளைவுகள், குறுகிய சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமப்பட்டனர். இருவழிச்சாலையாக இருந்தபோது இரவு நேரங்களில் பல இடங்களில் அடிக்கடி பெரும் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வந்ததால், பஸ் பயணிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி - திருவண்ணாமலை சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் விபத்துகளை தடுக்கும் பொருட்டு கடந்த ஆட்சியில் நெடுஞ்சாலை துறை மூலம் 65 கி.மீ., தொலைவிலான இருவழிச்சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.
முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.176 கோடியில் நான்கு வழிச்சாலையைாக மாற்றப்பட்டது. தற்போது நான்கு வழிச்சாலை பணிகள் முடிக்கப்பட்டு வாகன போக்குவரத்து உள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த சிறுவங்கூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்காக வந்து செல்கின்ற னர்.
மருத்துவமனைக்கு செல்லுக்கூடிய தனியார் மினி பஸ்கள், கார்கள், ஆட்டோக்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களின் போக்குவரத்தும் அதிகளவில் உள்ளது.
இதில் கள்ளக்குறிச்சி - திருவண்ணாமலை நான்கு வழிச்சாலையில் ரோடுமாமந்துார் பஸ் ஸ்டாப் கூட்ரோட்டில் சாலையை கடந்து மருத்துவமனைக்கு சென்று வருகின்றனர். தற்போது வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் அங்கு சாலையை அடிக்கடி கடப்பது அதிகளவில் நிகழ்கிறது.
அதேபோல் நான்கு வழிச்சாலையிலும் வாகன போக்குவரத்து அதிகளவில் உள்ளது. இதனால் ரோடுமாந்துார் பஸ் ஸ்டாப் கூட்ரோடில் நாள்தோறும் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பெரும் விபத்துக்கு முன் பாதுகாப்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு அப்பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.