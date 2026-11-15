ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்க இரண்டாமாண்டு விழா

UPDATED : நவ 14, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:16 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்க இரண்டாம் ஆண்டு விழா நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த விழாவிற்கு, மாவட்ட தலைவர் சரவணன் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட கருவூல அலுவலர் குப்பு உமாசங்கர், மாநில பொதுச்செயலாளர் முத்துகுமரவேலு, மண்டல துணைத் தலைவர் கலியபெருமாள் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் அறிவழகன் வரவேற்று, ஆண்டறிக்கை வாசித்தார்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக சங்க மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் சிறப்புரையாற்றி, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார்.
விழாவில், 70 வயது பூர்த்தியடைந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 10 சதவீதம் கூடுதலாக ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்குவது போல, மாதம் தோறும் 1,000 ரூபாயை மருத்துவபடி வழங்க வேண்டும். 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிடித்தம் செய்யப்படும் ஒப்படைப்பு தொகையை 12 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் உதவி கருவூல அலுவலர் கெம்புராஜ், கூடுதல் சார் கருவூல அலுவலர் மோகனா, மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர் சுப்ரமணியன், காசிம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கோபாலக்கண்ணன் நன்றி கூறினார்.