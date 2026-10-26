/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:48 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி பூங்காவில் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் (ஆர்.டி.ஐ.,) விழிப்புணர்வு வாரத்தையொட்டி, தன்னார்வலர்கள் குழு சார்பில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
கலெக்டர் பத்மஜா ஊர்வலத்தைத் துவக்கி வைத்தார். ஊர்வலத்தில் ‘என் பணம்; என் கணக்கு’, தகவல் கேட்பது குடிமகன் உரிமை, தகவல் கொடுப்பது அரசின் கடமை உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தி நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊர்வலமாகச் சென்று பொதுமக்களிடையே வழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். இதில் தன்னார்வலர்கள் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பங்கேற்றனர்.