குடிநீர் வழங்காததால் சாலை மறியல்: சங்கராபுரம் அருகே பரபரப்பு
குடிநீர் வழங்காததால் சாலை மறியல்: சங்கராபுரம் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 03:50 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:47 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே கொசப்பாடி கிராமத்தில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொது மக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அடுத்த கொசப்பாடி கிராமத்தில் 2000 பேர் வசிக்கின்றனர். இக் கிராமத்தில் பொது மக்களுக்கு முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை. இது குறித்து பலமுறை புகார் செய்தும் அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் இன்று (நவ.,4) காலை 8:00 மணிக்கு காலி குடங்களுடன் சங்கராபுரம் சாலையில் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை, பி.டி.ஓ., அழகுராஜா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.இதில் குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது.
சாலை மறியலால் காலை 8:00 மணி முதல் 9.30 மணி வரை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.