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ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
உளுந்தூர்பேட்டை: உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மின் கசிவால் கூரை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தன.
உளுந்தூர்பேட்டை தாலுகா ஆத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 50; இவரது மனைவி கோமதி. இவர்கள், இன்று (நவ.,16) மாலை நிலத்திற்கு சென்று வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர். மாலை 5.20 மணியளவில், இவர்களது கூரை வீட்டின் மேல் தீப்பிடித்து புகை வருவதைக் கண்டு அருகில் இருந்தவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.
பொதுமக்கள் தண்ணீரை ஊற்றி, தீயணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். எனினும், தீ விபத்தில், கூரை வீட்டில் இருந்த சமையல் பொருட்கள் உள்ளிட்ட ரூ.50 ஆயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. மின் கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, களமருதூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.