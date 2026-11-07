ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை: கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை: கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 07:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தீபாவளியையொட்டி, 100 ரூபாய்க்கு 10 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை துவக்க விழா நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்து பேசுகையில், ‘நாளை 7ம் தேதி வரை காலை 9:00 மணி முதல் பகல் 11:00 மணி வரை கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலைகள், தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை, கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்கள் மூலமாக காய்கறிகள் தொகுப்பு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதில் 500 கிராம் பெரிய வெங்காயம், 500 கிராம் தக்காளி, 250 கிராம் கத்திரிக்காய், 250 கிராம் உருளைக்கிழங்கு, 200 கிராம் கேரட், 200 கிராம் பீன்ஸ், 100 கிராம் பச்சை மிளகாய், 100 கிராம் எலுமிச்சை, 50 கிராம் இஞ்சி, 400 முதல் 500 கிராம் எடையுள்ள ஒரு தேங்காய் ஆகிய 10 வகை காய்கறிகளின் மொத்த எடை 2.55 கிலோ முதல் 2.60 கிலோ வரை 100 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
ஒரு நபருக்கு ஒரு தொகுப்பு மட்டுமே வழங்கப்படும். இதனை மக்கள் உரிய முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்’ என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளர் முருகேசன், சரக துணைப் பதிவாளர் ரகு, பொது விநியோக திட்ட துணைப் பதிவாளர் சாந்தி, செயலாட்சியர் ராமச்சந்திரன், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் செயலாட்சியர் செல்வராஜ், கூட்டுறவு சார்பதிவாளர் சஞ்சீவி, முதுநிலை ஆய்வாளர்கள் கலையரசன், வினோத் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
பொதுமக்களிடையே வரவேற்பு
காய்கறி தொகுப்பு பொருட்களை வாங்குவதற்காக வரிசையில் நீண்ட நேரமாக காத்திருந்த பெண் நெரிசலில் மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
இதுகுறித்து கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில், சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு மற்றும் மளிகை தொகுப்புக்கு பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. பொருட்களை வாங்க ஒரே நேரத்தில் 695 பேர் திரண்டதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில், 423 பேருக்கு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது. மீதமுள்ள நபர்களுக்கு டோக்கன் அடிப்படையில் இன்று 6ம் தேதி வழங்கப்படும்.
கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க, கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் விற்பனை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுப்பு பொருட்கள் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டு வரும் 7ம் தேதி வரை விற்பனை செய்யப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.