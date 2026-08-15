கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிபுரிந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள்
கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணிபுரிந்த ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து நேற்று பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை திட்ட இயக்குநர் பணியிடத்தில், இந்திய வன பணி அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதை ரத்து செய்ய வேண்டும். கடந்த 6 மாதங்களாக ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் காலியாக உள்ள 41 உதவி இயக்குநர் பணியிடங்களையும், 4 கூடுதல் இயக்குநர் பணியிடங்களையும் பதவி உயர்வுகள் வழங்கி நிரப்பிட வேண்டும்.
இந்த 2 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் அலுவலர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணி மேற்கொண்டனர்.
அதேபோல், மாவட்டத்தில் உள்ள 9 பி.டி.ஓ., அலுவலகங்களிலும் பணிபுரியும் ஊரக வளர்ச்சி துறை அலுவலர் சங்கத்தினர் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.