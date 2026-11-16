/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மணல் கடத்திய மாட்டு வண்டி பறிமுதல்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:08 PM
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உளுந்தூர்பேட்டை: திருநாவலூர் அருகே மணல் கடத்திய மாட்டு வண்டியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
உளுந்தூர்பேட்டை தாலுகா தொப்பையாங்குளம் அருகே மணல் கடத்துவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.அதன்பேரில் திருநாவலூர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிவகாமி தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
அப்போது மணல் ஏற்றி வந்த மாட்டுவண்டியை மடக்கிப் பிடித்தனர். போலீசாரை கண்டதும் மாட்டு வண்டி உரிமையாளரான எலவதடி பகுதியை சேர்ந்த சண்முகம்,54; தப்பியோடித் தலைமறைவானார். இதனால் போலீசார் மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.
சம்பவம் குறித்து திருநாவலூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து சண்முகத்தை தேடி வருகின்றனர்.