/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மணல் கடத்தல் மாட்டு வண்டி பறிமுதல்
ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுாரில் மணல் கடத்தி பயன்படுத்திய மாட்டு வண்டியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
திருநாவலுார் சிவன் கோவில் அருகே சப் இன்ஸ்பெக்டர் அஷ்டலட்சுமி மற்றும் போலீசார் இன்று (அக்.,27) அதிகாலை 4:00 மணியளவில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது அந்த வழியாக மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்தி வந்த நபர் வண்டியை விட்டு விட்டு தப்பியோடினார்.
போலீசார் மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்து, தப்பியோடிய குளத்து மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த ராஜசேகர் மீது வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.