தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மணல் கடத்தல் மாட்டு வண்டி பறிமுதல்

மணல் கடத்தல் மாட்டு வண்டி பறிமுதல்

மணல் கடத்தல் மாட்டு வண்டி பறிமுதல்

ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுாரில் மணல் கடத்தி பயன்படுத்திய மாட்டு வண்டியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

திருநாவலுார் சிவன் கோவில் அருகே சப் இன்ஸ்பெக்டர் அஷ்டலட்சுமி மற்றும் போலீசார் இன்று (அக்.,27) அதிகாலை 4:00 மணியளவில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது அந்த வழியாக மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்தி வந்த நபர் வண்டியை விட்டு விட்டு தப்பியோடினார்.

போலீசார் மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்து, தப்பியோடிய குளத்து மேட்டு தெருவைச் சேர்ந்த ராஜசேகர் மீது வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us