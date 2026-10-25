வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை தயார் நிலையில் மணல் மூட்டைகள்
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை தயார் நிலையில் மணல் மூட்டைகள்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் பருவ மழையையொட்டி அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கிராமப் பகுதிகளில் ஏரி, குளம் உடைந்து ஊருக்குள் தண்ணீர் புகுவதைத் தடுக்கும் வகையில் ஊராட்சி பிரதிநிதிகளைக் கொண்டு கண்காணிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கிராமங்களுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்தால் அணை போன்று தடுத்து நிறுத்தவும், கால்வாய் போன்ற நீர்நிலைகள் உடையும் அபாயத்தை சமாளிக்கவும் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் மணல் மூட்டைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மணல் மூட்டைகளை எடுத்துச் சென்று, பணிகளை மேற்கொள்ள வாகனங்களும், ஆட்களும் தயார் நிலையில் உள்ளனர். ஏரி, குளம் உடையும் நிலை இருந்தால் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதி மக்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு தகவல் கொடுக்கலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.