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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சாலை தடுப்பு கட்டையில் ஆட்டோ மோதி பள்ளி மாணவன் பலி: உளுந்துார்பேட்டையில் சோகம்

சாலை தடுப்பு கட்டையில் ஆட்டோ மோதி பள்ளி மாணவன் பலி: உளுந்துார்பேட்டையில் சோகம்

சாலை தடுப்பு கட்டையில் ஆட்டோ மோதி பள்ளி மாணவன் பலி: உளுந்துார்பேட்டையில் சோகம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:05 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 06:05 PM ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM

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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டையில் சாலை நடுவே உள்ள தடுப்பு கட்டை மீது ஆட்டோ மோதிய விபத்தில் பள்ளி மாணவன் பரிதாபமாக இறந்தார்.

உளுந்துார்பேட்டை தாலுகா செங்குறிச்சி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காசி மகன் ஆனந்தவேல், 41; இவர் ஆட்டோவில் பயணிகளை ஏற்றி கொண்டு உளுந்தூர்பேட்டையில் இருந்து செங்குறிச்சி நோக்கி சென்றார்.

நேற்று முன்தினம் மாலை 4.40 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டை ஆதிலட்சுமி திருமண மண்டபம் அருகே சென்றபோது, ஆனந்தவேல் செல்போனில் பேசிக்கொண்டே ஓட்டியதால் ஆட்டோ சாலையின் நடுவே உள்ள தடுக்கட்டை மீது மோதி மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் ஆட்டோ டிரைவர் ஆனந்தவேல், தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர், உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த சின்னக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த பாபு மகன் தர்ஷன், 15, இவரது தாய் ராதா, 39; மற்றும் ஆட்டோ டிரைவர் ஆகியோர் படுக்காயமடைந்தனர்.

உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களை காப்பாற்றி உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக தர்ஷனை கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி தர்ஷன் பரிதாபமாக இறந்தார்.

புகாரின் பேரில் உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

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