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சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

UPDATED : நவ 14, 2026 04:00 PM

ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 04:00 PM ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த கீரனுார் சாரதா வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் மாணவர்களின் அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.

பள்ளியில், 'டேலண்ட்ஸ் டே' பெயரில் மாணவர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தொழில்நுட்பத் திறன்களுடன் கூடிய அறிவியல் கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப் பட்டிருந்தது.

பள்ளியின் தாளாளர் பிரபு தலைமை தாங்கி கண்காட்சியை திறந்து வைத்தார். பள்ளி முதல்வர் கோவிந் வரவேற்றார்.

கணிதம், அறிவியல், நவீன தொழில்நுட்பம் குறித்த பல்வேறு படைப்புகளை மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர். மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர். படைப்புகளை உருவாக்கிய மாணவர்கள் அதற்கான செயல் விளக்கம் அளித்தனர். சிறந்த படைப்புகளாக தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர்.

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