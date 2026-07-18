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திருக்கோவிலுார் பள்ளியில் அறிவியல் மன்றம் துவக்கம்
திருக்கோவிலுார் பள்ளியில் அறிவியல் மன்றம் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:53 AM
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திருக்கோவிலுார்: ஜூலை 18-: திருக்கோவிலுார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் மன்றம் மற்றும் வானவில் மன்ற துவக்க விழா நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கான அறிவியல் மன்றம், வானவில் மன்ற துவக்க விழா மற்றும் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா என முப்பெரும் விழா நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் பாஸ்கரன் தலைமை தாங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஜெயந்தி, வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தனர். ஆசிரியர் வில்வபதி வரவேற்றார்.
அறிவியல் மன்ற துாதுவர் ஜானகிராமன், ஆசிரியர்கள் சங்கரன், ஆப்ரகாம் ஜோசப், குணசேகரன், ராசு, செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று மன்றத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினர்.