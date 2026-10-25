ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் கருத்தரங்கம்

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
கள்ளக்குறிச்சி: ஆர்.கே.எஸ்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் தொடர்பான வரைவு தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
கருத்தரங்கிற்கு, கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் மகுடமுடி தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் கோவிந்தராஜூ, கல்லுாரி முதல்வர் மோகனசுந்தர் முன்னிலை வகித்தனர். பேராசிரியர் முத்துவேல் வரவேற்றார். புல முதல்வர்கள் அசோக், லோரா, துறைத்தலைவர் அங்குராஜ் வாழ்த்திப் பேசினார்.
சிறப்பு அழைப்பாளர் தனியார் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி பிரேம் சார்லஸ் அடிப்படை காப்புரிமைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு, ஆராய்ச்சி பற்றிய சிந்தனைகள், காப்புரிமை பதிவு செய்தல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து, ஆலினவ் ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனமும், கல்லுாரியும் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்தானது.
புல முதல்வர் சக்திவேல் நன்றி கூறினார்.