ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:25 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் லஞ்சம் வாங்கிய முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டார்.
கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் நிலையில் பணிபுரிந்தவர் சேவியர் மகன் ஆரோன், 31; இவர், குதாவன்ஷரீப் என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டு மனை இடத்தை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து, பட்டா வழங்க பரிந்துரை செய்வதற்காக ரூ.2,500 லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். இது குறித்து தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுக்களை குதாவன்ஷரீப்பிடம் வழங்கி, தாலுகா அலுவலகத்தில் ரகசிய கண்காணிப்பில் நேற்று முன்தினம் ஈடுபட்டனர். அலுவலகத்தில் லஞ்ச பணத்தை வாங்கிய போது ஆரோனை போலீசார் கைது செய்தனர். இதையடுத்து, முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் ஆரோனை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா உத்தரவிட்டுள்ளார்.