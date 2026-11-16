சாம்பார் வெங்காய சாகுபடியில் சங்கராபுரம் விவசாயிகள் ஆர்வம்
சாம்பார் வெங்காய சாகுபடியில் சங்கராபுரம் விவசாயிகள் ஆர்வம்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:12 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் பகுதியில் சாம்பார் வெங்காய சாகுபடியில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
சங்கராபுரம் அடுத்த அரசம்பட்டு, பாலப்பட்டு, வடபாலபட்டு, தும்பை,பாச்சேரி, மோட்டாம்பட்டி,முலக்காடு ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் சாம்பார் வெங்காயம் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
6 மாத பயிரான சாம்பார் வெங்காயம் பராமரிப்பு செலவு குறைவு. நன்கு வளர்ந்தவுடன் அறுவடை செய்யும் சமயத்தில் சேலம்,திருச்சி,திருவண்ணாமலை ஆகிய ஊர்களை சேர்ந்த மொத்த வியாபாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அறுவடை செய்யும் வெங்காயத்தை மொத்தமாக கிலோ 40 ருபாய்க்கு வாங்கி செல்கின்றனர்.இதனால் அறுவடை செய்யும் நாளிலேயே விவசாயிகளுக்கு அலைச்சலின்றி கைமேல் பணம் கிடைக்கிறது.சங்கராபுரம் பகுதியில் நடப்பு ஆண்டு 100 ஏக்கரில் சாம்பார் வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறி்பபிடத்தக்கது.