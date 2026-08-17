/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சங்கராபுரம் பேரூராட்சி பணிகள்: இயக்குனர் ஆய்வு
ADDED : ஆக 12, 2026 03:20 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் பேரூராட்சி சார்பில் ரூ.8.80 கோடி மதிப்பிட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணியை பேரூராட்சிகளின் இயக்குனர் பிரியங்கா ஆய்வு செய்தார்.
சங்கராபுரம் பேரூராட்சி சார்பில் ரூ.8.80கோடியில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இப் பணியை சென்னை பேரூராட்சிகள் இயக்குனர் பிரியங்கா ஆய்வு செய்தார். உடன் செயற்பொறியாளர் சுப்ரமணியன்,உதவி செயற் பொறியாளர் சரவணன்,செயல் அலுவலர் சங்கர்,இளநிலை பொறியாளர் சீனுவாசன் மற்றும் பேரூராட்சி பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.