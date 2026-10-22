விதைகள், உரங்களுக்கு குறுகிய கால கடன்: மண்டல இணைப்பதிவாளர் தகவல்
விதைகள், உரங்களுக்கு குறுகிய கால கடன்: மண்டல இணைப்பதிவாளர் தகவல்
UPDATED : அக் 09, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:14 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மண்டலத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விதைகள், ரசாயன உரங்களை குறுகிய கால கடன்கள் மூலம் பெற்று விவசாயிகள் பயன்பெறுமாறு மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாக பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான விதைகள், ரசாயன உரங்கள் உள்ளிட்ட இடுபொருள்களை குறுகிய கால கடனாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத விவசாயிகள் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உறுப்பினராக இணைந்து, குறைந்த வட்டியில் வழங்கப்படும் பயிர்க்கடன், விதைகள் மற்றும் ரசாயன உரங்களை பெற்று பயன்பெறலாம்.
விவசாயிகள் தங்களது பயிர் சாகுபடி பரப்பளவு மற்றும் நில ஆவணங்களின் அடிப்படையில் ரொக்கத்திற்கு வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பினை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.