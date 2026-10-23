கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை கள்ளக்குறிச்சியில் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: அகரக்கோட்டாலம் ஊராட்சி தலைவர் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டின் பேரில் பதிவு செய்துள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த அணைக்கரை கோட்டாலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதிதிராவிட மக்கள் நேற்று மதியம் 12:00 மணியளவில் கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கூறுகையில், ‘அகரக்கோட்டாலம் ஊராட்சி தலைவர் வெங்கடேசன் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டின் பேரில் பதிவு செய்துள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும், கிராம எல்லையில் அமைந்துள்ள அய்யனார் கோவிலில் ஆதிதிராவிட மக்கள் சென்று பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்த உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்.
ஆதிதிராவிட பகுதி மக்களுக்கு முறையான குடிநீர் விநியோகம் செய்யாமல் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையை உருவாக்கிய டேங்க் ஆப்ரேட்டர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், முறையாக குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் சமூக விரோத கும்பலுக்கு ஆதரவாகவும் செயல்படும் கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., டி.எஸ்.பி., மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.
இதையடுத்து போலீசார் கோரிக்கையை மனுவாக கொடுக்குமாறு தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அனைவரும் கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு செல்ல முயன்றனர்.
போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி ஊரின் முக்கிய பிரமுகர்கள் சிலரை மட்டும் அனுமதிப்பதாக தெரிவித்து அனுப்பினர்.
மனுவை பெற்றுக் கொண்ட கலெக்டர் பத்மஜா, விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். பின பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இச்சம்பவத்தால் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.