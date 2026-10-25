/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/புகை மற்றும் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:06 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் சார்பில் புகை மற்றும் மது போதை ஒழிப்புக்கான விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் சாதிக்பாஷா தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட நிர்வாகிகள் அப்துல் கையூம், முகமது அலி, யாசர்கான், அமானுல்லாஹ், ஷேக்ஹம்தான். கம்ருதீன், சமீர், உமர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஊர்வலத்தை கள்ளக்குறிச்சி மந்தைவெளியில் இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் செல்வநாயகம் துவக்கி வைத்தார்.
அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, தீயணைப்பு நிலையம் சென்று அங்கிருந்து மீண்டும் மந்தைவெளி வரை சென்று முடிந்த ஊர்வலத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று, புகை, போதைப் பொருட்களின் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.