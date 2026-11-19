வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த இரு குழந்தைகள் பாம்பு கடித்து பலி : தாய்க்கு தீவிர சிகிச்சை: சங்கராபுரம் அருகே சோகம்
வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த இரு குழந்தைகள் பாம்பு கடித்து பலி : தாய்க்கு தீவிர சிகிச்சை: சங்கராபுரம் அருகே சோகம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:40 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த போது வீட்டிற்குள் புகுந்த பாம்பு கடித்ததில் இரண்டு குழந்தைகள் பரிதாபமாக இறந்தன. உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் தாய் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ,சங்கராபுரம் அடுத்த முக்கனுர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரன், 27; இவர் நெல் அறுவடை இயந்திர வண்டி டிரைவர் . இவர் தற்போது ஆந்திரமாநிலத்தில் தங்கி நெல் அறுவடை பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று முன் தினம் (17 ம் தேதி) இரவு முக்கனுர் கிராமத்தில் ஏரிக்கரை ஓரம் உள்ள வீட்டில் சந்திரனின் மனைவி புஷ்பா மற்றும் அவரது இரு குழந்தைகளான தர்ஷிணி, 3; ஜனனி, 2; ஆகியோர் வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்தனர்.
நள்ளிரவு 12 மணி அளவில் வீட்டிற்குள் புகுந்த கட்டுவிரியன் பாம்பு துாங்கிக்கொண்டிருந்த புஷ்பா மற்றும்அவரது இரு குழந்தைகளையும் கடித்தது. இதில் புஷ்பாவும் அவரது இரு குழந்தைகளும் வலியால் துடித்தனர்.
இவர்களின் அலரல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் புஷ்பா மற்றும் அவரது இரு குழந்தைகளை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் புதுப்பேட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு அவர்களை பரிசோதித்த டாக்டர் குழுந்தைகள் இருவரும் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த புஷ்பாவிற்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து பின் மேல் சிகிச்சைக்காக அவரை கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் சங்கராபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து இறந்த இரு குழந்தைகளின் உடலை கைபற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து சங்கராபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஆர்.டி.ஓ.,நேரில் விசாரணை
தகவல் அறிந்த கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., முருகன் நேற்று முக்கனுர் கிராமத்தில் புஷ்பா வீட்டில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து விசாரித்தார். சங்கராபுரம் தாசில்தார் மணிமேகலை உடனிருந்தார்.
கிராம மக்கள் சோகம்
பாம்பு தீண்டி இரு குழந்தைகள் இறந்த சம்பவம் முக்கனுர் கிராம மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.