/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வீட்டிற்குள் புகுந்த உடும்பு மீட்பு
ADDED : நவ 16, 2026 07:38 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வீட்டில் புகுந்த உடும்பினை தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டு வனத்துறையில் ஒப்படைத்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி கச்சிராயபாளையம் சாலையைச் சேர்ந்த பக்ரிமுஸ்தபா மகன் அபுசாலி. இவரது வீட்டில், இன்று (நவ.,16) காலை உடும்பு புகுந்துள்ளது. இதைப்பார்த்து அச்சமடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உதவி மாவட்ட அலுவலர் சீனுவாசன் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள், இன்று மதியம் வீட்டிற்கு சென்று, உள்ளே இருந்த உடும்பினை பத்திரமாக பிடித்து, அதனை கள்ளக்குறிச்சி வனத்துறை அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர். வீட்டில் உடும்பு புகுந்ததால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.