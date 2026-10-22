சோலார் விண்ணப்ப பதிவு முகாம் கள்ளக்குறிச்சி 12ம் தேதி நடக்கிறது
சோலார் விண்ணப்ப பதிவு முகாம் கள்ளக்குறிச்சி 12ம் தேதி நடக்கிறது
UPDATED : அக் 09, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:36 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மின்வாரியம் சார்பில் வரும் 12ம் தேதி ‘சேவா சேது அபியான்’ திட்ட சோலார் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யும் முகாம் நடக்கிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மின்வாரிய செயற் பொறியாளர் கணேசன் செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி கோட்ட மின்வாரியம் சார்பில் ‘சேவா சேது அபியான்’ எனும் திட்டத்தில், சோலார் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் வரும் 12ம் தேதி காலை 10:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை வி.ஏ.எஸ்.திருமண மகாலில் நடக்கிறது.
இம்முகாமிற்கு மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் நாகராஜகுமார் தலைமை தாங்குகிறார். செயற் பொறியாளர்கள் முத்துக்குமாரசாமி, கணேசன் முன்னிலை வகிக்கின்றனர். அருள் விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார்.
கள்ளக்குறிச்சி கோட்டத்தைச் சேர்ந்த மின் பொறியாளர்கள், சோலார் பேனல் விற்பனையாளர்கள், பொதுத்துறை வங்கி அலுவலர்கள் பங்கேற்கும் இம்முகாமில் பொதுமக்கள், தங்களது வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைத்து பயன்பெற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.