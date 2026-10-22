சோலார் விண்ணப்ப பதிவு முகாம்: 13ம் தேதி திருக்கோவிலுாரில் நடக்கிறது
சோலார் விண்ணப்ப பதிவு முகாம்: 13ம் தேதி திருக்கோவிலுாரில் நடக்கிறது
UPDATED : அக் 10, 2026 05:04 PM
ADDED : அக் 10, 2026 03:54 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் மின்வாரியம் சார்பில் வரும் 13ம் தேதி 'சேவா சேது அபியான்' திட்ட சோலார் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யும் முகாம் நடக்கிறது.
திருக்கோவிலுார் மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் முருகேசன் செய்திக்குறிப்பு:
திருக்கோவிலுார் கோட்ட மின்வாரியம் சார்பில் 'சேவா சேது அபியான்' எனும் திட்டத்தில், சோலார் விண்ணப்பம் பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் வரும் 13ம் தேதி காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை கீழையூர், கடலுார் மெயின் ரோட்டில் உள்ள ஸ்ரீ சிவராஜ் திருமண மண்டபத்தில் நடக்கிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மேற்பார்வை பொறியாளர் தலைமை தாங்குகிறார். செயற் பொறியாளர் முருகேசன் முன்னிலை வகிக்கிறார். திருக்கோவிலுார் கோட்டத்தைச் சேர்ந்த மின் பொறியாளர்கள், சோலார் பேனல் விற்பனையாளர்கள், பொதுத்துறை வங்கி அலுவலர்கள் பங்கேற்கும் இம்முகாமில் பொதுமக்கள், தங்களது வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைத்து பயன்பெற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
விண்ணப்பிக்க சமீபத்திய மின் கட்டண ரசீது, மின் இணைப்பு உரிமையாளரின் ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முன்பக்க நகல், மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி, மின் இணைப்பு உரிமையாளரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் கொண்டு வரவேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.