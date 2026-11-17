UPDATED : நவ 16, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:20 PM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூரசம்ஹார உற்சவம் நடந்தது.
ரிஷிவந்தியத்தில் 1,500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த முத்தாம்பிகை சமேத அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி தனி சன்னதி அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், கடந்த 10ம் தேதி கொடியேற்றம் மற்றும் காப்பு கட்டுதலுடன் கந்தசஷ்டி திருவிழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து, தினமும் அபிஷேக ஆராதனையுடன், உற்சவர் சுப்ரமணிய சுவாமி வீதியுலா நடந்தது. கடந்த 13ம் தேதி முத்தாம்பிகை கோவிலில் சுவாமி பச்சை போடுதல், 14ம் தேதி கம்பம் ஏறுதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. 6 வது நாள் உற்சவமான சூரசம்ஹார விழா நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது. இதையொட்டி முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தது.
தொடர்ந்து, முத்தாம்பிகை அம்மனிடம் சக்திவேல் பெற்று, சர்வ அலங்காரத்துடன் முருகப்பெருமான் வீதியுலா நடந்தது. 9 அடி உயர சூரபத்மன் சிலை ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. பக்தர்கள் சூரன் மற்றும் முருகன் வேடமணிந்து பக்தி பாடல்களை பாடி சென்றனர்.
பெருமாள் கோவில் எதிரில், தாரகாசூரன் வதமும், சனிமூளை பஸ் நிறுத்தம் அருகே சிங்கமுக சூரன் வதமும் நடந்தது. கோவில் எதிரில் பத்மாசூரனை முருகப்பெருமான் சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்வு நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை தரிசித்தனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவமும், பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. இன்று இடும்பன் பூஜையுடன் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது. இக்கோவிலில், திருப்பணி வேலைகள் நடந்ததால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சூரசம்ஹார உற்சவம் நடைபெறாத நிலையில், இந்தாண்டு சிறப்பாக உற்சவம் நடந்தது.