கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் சிறப்பு கடன் மேளா முகாம்
கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் சிறப்பு கடன் மேளா முகாம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த அரியபெருமானுார் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் சிறப்பு கடன் மேளா மற்றும் உறுப்பினர் கல்வித் திட்ட முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, கள அலுவலர் லட்சுமி தலைமை தாங்கினார். சங்க செயலாட்சியர் முருகானந்தம் முன்னிலை வகித்தார். முகாமில், கூட்டுறவுத் துறை சார்பில் வழங்கப்படும் சிங்கப்பெண்கள் கடன் வழங்கும் திட்டம். டாம்கோ – டாப்செட்கோ கடன்கள், விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கறவை மாடு மற்றும் பராமரிப்பு கடன், பயிர்க்கடன்.
மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் மகளிர் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் வகையில் வழங்கப்படும் கடன் உதவிகள். நகை அடகு கடன், வீடு அடமானம் மற்றும் வீடு கட்டும் கடன் உட்பட பல்வேறு கடன்கள் குறித்தும், தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகள், கடன் பெறும் வழிமுறைகள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது.
கூட்டுறவு சங்க செயலாளர் செல்வம், பணியாளர்கள், சங்க உறுப்பினர்கள், மகளிர் சுய உதவி குழு நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.