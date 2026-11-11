/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு குறைதீர் முகாம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:25 PM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர் முகாம் வரும் 19–ம் தேதி நடக்கிறது.
இதுகுறித்து கலெக்டர் பத்மஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு :
சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் கள்ளக்குறிச்சி ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர் முகாம் வரும் 19ம் தேதி நடக்கிறது.
முகாமில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி நல சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டு பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த தங்களது கோரிக்கைகளை மனுவாக வழங்கி பயன்பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.