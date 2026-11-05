சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு கூடுதல் பதிவாளர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:15 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு பொருட்களை கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் ஆய்வு செய்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில், மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை மூலமாக கடலை பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, காய்ந்த மிளகாய், மல்லி விதை, பூண்டு, புளி, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, சீரகம், சோம்பு ஆகிய 1,450 கிராம் எடையுள்ள 10 பொருட்கள், ரூ.200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த பொருட்களின் எடை மற்றும் தரத்தை கூட்டுறவு சங்கங்களின் விற்பனை திட்ட கூடுதல் பதிவாளர் சீனிவாசன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, ரேஷன்கடைகளில் இருந்த விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகளையும், கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமாக விவசாயிகள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் விபரத்தையும் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன், துணைப்பதிவாளர்கள் ரகு, குறிஞ்சி மணவாளன், (பொது விநியோக திட்டம்) சாந்தி, மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை செயலாட்சியர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.