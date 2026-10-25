மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மருத்துவ சான்றுடன் கூடிய தேசிய அடையாள அட்டை வழங்குவதற்காக சிறப்பு மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் திருக்கோவிலுார் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடந்த முகாமிற்கு, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அலுவலர் அந்தோணிராஜ் தலைமை தாங்கினார்.
முகாமில் அரசு எலும்பு முறிவு டாக்டர் சிவராமன், காது, மூக்கு, தொண்டை டாக்டர் ராஜேஸ்வரி, மனநல டாக்டர் சரவணன், கண் டாக்டர் ரேவதி, முடநீக்கியல் டாக்டர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட மருத்துவக் குழுவினர் மாற்றுத்திறனாளிகளை பரிசோதித்தனர்.
அதில் தகுதி வாய்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் 36 பேருக்கு யு.டி.ஐ.டி., பதிவெண்ணுடன் கூடிய தேசிய மாற்றுத் திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது. 6 பேருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லை என சான்றளிக்கப்பட்டது.