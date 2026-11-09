/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/இந்திலி பாலமுருகன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலி பாலமுருகன் கோவிலில் சுவாமிக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப் பெருமானை வழிபடுவது மற்றும் விரதம் இருப்பது செவ்வாய் தோஷத்தின் தாக்கத்தை குறைப்பதுடன், பொருளாதாரம், கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் சிறந்த வெற்றியைத் தரும் என்பது நம்பிக்கை. அதனையொட்டி, நேற்று காலை 10:30 மணிக்கு சுவாமிக்கு வாசனை திரவியங்களால் மகா அபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கு சத்ரு சம்ஹார திரிசதி சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.