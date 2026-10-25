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அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை
அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
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ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.
சுக்கிர வார வளர்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி மூலவர் சுயம்பு லிங்கத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, கொடி கம்பம் அருகே உள்ள நந்தி பகவானுக்கு பால், தயிர், தேன், இளநீர், மஞ்சள் உட்பட 16 வகையான விசேஷ பொருட்களைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
பின், அலங்காரிக்கப்பட்ட நந்தி பகவானுக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது. கோவில் குருக்கள் நாகராஜ், சோமு ஆகியோர் பூஜைகளை செய்தனர்.
திரளான பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்தனர்.