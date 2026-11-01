மளிகைத் தொகுப்பு விற்பனை எம்.எல்.ஏ., துவக்கி வைப்பு
மளிகைத் தொகுப்பு விற்பனை எம்.எல்.ஏ., துவக்கி வைப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனை துவக்க விழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, சரக துணைப்பதிவாளர் ரகு தலைமை தாங்கினார். பொது விநியோக திட்ட துணைப்பதிவாளர் சாந்தி முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு பொருட்கள் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார்.
அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்களை நியாயமான விலையில் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும் வகையில், கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, மிளகாய், தனியா, பூண்டு, புளி, கடுகு, உடைந்த உளுத்தம் பருப்பு, சீரகம், சோம்பு ஆகிய 10 பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு 200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அப்போது, மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையின் மேலாண்மை இயக்குநர் ராமச்சந்திரன், மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் செல்வராசு, பொது விநியோக திட்ட முதுநிலை ஆய்வாளர்கள் கலையரசன், வினோத் மற்றும் கூட்டுறவு துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.