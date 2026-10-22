மாநில அளவிலான சிலம்பம் ,குத்துசண்டைபோட்டி சூர்யா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மாணவர்கள் தேர்வு
மாநில அளவிலான சிலம்பம் ,குத்துசண்டைபோட்டி சூர்யா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மாணவர்கள் தேர்வு
UPDATED : அக் 14, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 14, 2026 03:54 PM
சங்கராபுரம்: விளையாட்டில் சங்கராபுரம் சூர்யா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் பல்வேறு சாதனையாளர்களை உருவாக்கி வருகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் சூரியமுர்த்தி என்பவர் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக சூர்யா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நடத்தி வருகிறார். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தற்காப்பு கலைகள் மற்றும் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மாணவ,மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து மாநிலம், தேசியம் மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் சாதிக்கும் வீரர், வீராங்கணைகளை உருவாக்கி வருகிறார் சங்கராபுரத்தை சேர்ந்த சர்வதேச கிக்பாக்சிங் வீரரும், பயிற்சியாளருமான சூரியமுர்த்தி.
பெண் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட மாணவர்களுக்கு தற்காப்பு கலை பயிற்சியான குத்துச்சண்டை , கிக்பாக்சிங்,கயறு தாண்டுதல்,சிலம்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சங்கராபரம்,அரசம்பட்டு,பூட்டை,செல்லம்பட்டு,கள்ளக்குறிச்சி,மாடுர்,திருக்கோவிலுார் பகுதியில் பயிற்சி மையங்கள் நடத்தி மாணவ மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தென்னிந்திய சிலம்ப விளையாட்டு கழகத்தின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அமைப்பு சார்பில் 200 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவரிடம் பயிற்சி பெற்ற சிலம்ப வீரர்கள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளனர்.தெற்காசிய நாடுகள் பங்கேற்ற சிலம்ப போட்டியில் இவரிடம் பயிற்சி பெற்ற இரு மாணவிகள் தங்கம் வென்று தெற்காசிய சாம்பியன் பட்டம் பெற்றனர்.
கடந்த 2024 ம் ஆண்டு டெல்லியில் நடந்த சர்வதேச கிக்பாக்சிங் போட்டியில் சூரியமுர்த்தியும், அவரது மாணவர் சாய் சரணும் வெங்கல பதக்கம் வென்றனர்.தமிழ்நாடு காவல்துறை மற்றும் ராணுவ பணிகளுக்கான உடல்தகுதி தேர்வுகளும் சூரியமுர்த்தி அளித்து வருகிறார்.சங்கராபுரம் வட்டம் சேஷசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மல்லிகா என்பவர் இவரிடம் பயிற்சி பெற்று தற்போது இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நான்டேடு நகரில் 2025 ம் ஆண்டு நடந்த சப் ஜூனியர் தேசிய கயறு தாண்டும் போட்டியில்தமிழ்நாடு சார்பில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த 5 மாணவ,மாணவிகள் பங்கேற்று 3 தங்கம், ஒரு வெண்கலம்,ஒரு வெள்ளி என 5 பதக்கங்கள் வென்றனர்.
இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான சிலம்பம் மற்றும் குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் சூரியமுர்த்தியிடம் பயிற்சி பெற்ற நீதிஷ்குமார்,நிஷாலிணி,முணியப்பிள்ளை ஆகியோர் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் விளையாட்டு உள் கட்டமைப்பு மற்றும் வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ள சூழலில் தனிப்பட்ட முயற்சியால் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் சங்கராபுரம் சூர்யா ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் உருவாக்கி வருவது பாராட்டுக்குறியது.