மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி: கள்ளக்குறிச்சி மாணவிகள் சாதனை
மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி: கள்ளக்குறிச்சி மாணவிகள் சாதனை
UPDATED : அக் 21, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 21, 2026 05:37 PM
கள்ளக்குறிச்சி: மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை சிம்பம் போட்டியில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாணவிகள் முதலிடம் மற்றும் மூன்றாமிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்று தங்கம், வெண்கலம் பதக்கம் பெற்றனர்.
சென்னை தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக் கழகத்தில் மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை சிலம்பம் விளையாட்டு போட்டி நடந்தது. இதில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருந்து பள்ளி மாணவிகள் பங்கேற்றனர். அதில் கள்ளக்குறிச்சி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி பிரணவ் சித்திதா முதலிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்று தங்க பதக்கம் பெற்றார்.
அதேபோல், கச்சிராயபாளையம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி ஸ்ரீதேவி மூன்றாமிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்று வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றார்.
பரிசளிப்பு விழாவில் ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்கமல், திருப்போரூர் எம்.எல்.ஏ., விஜய்ராஜ் ஆகியோர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினர்.
மேலும், மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் முதலிடம் மற்றும் மூன்றாமிடம் பிடித்த வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு சி.இ.ஓ., கார்த்திகா, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன்செல்வம் மற்றும் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர்கள் கீதா, ஜெயலட்சுமி ஆகியோர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.