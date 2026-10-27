பள்ளி பஸ்சின் அவசர கதவு திறந்து கீழே விழுந்த மாணவர் படுகாயம்
பள்ளி பஸ்சின் அவசர கதவு திறந்து கீழே விழுந்த மாணவர் படுகாயம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:11 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே பள்ளி பஸ்சின் அவசர கதவு திறந்து கொண்டதால் மாணவர் கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த டி.ஒரத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கமலேஷ் மனைவி மஞ்சு, 36; இவரது மகன் மிருதேஸ்வர், 8; இவர், கொட்டாங்குச்சியில் உள்ள அருணா மேல் நிலைப்பள்ளியில் 3ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
இவர், இன்று (அக்.,26) காலை 8:45 மணியளவில் வழக்கம்போல் பள்ளி பஸ்சில் பள்ளிக்கு சென்றார். பஸ் களமருதுார் ஏரி பகுதி அருகே சென்றபோது, பஸ்சின் அவசர கதவு திடீரென திறந்து கொண்டது.
அதன் அருகே அமர்ந்திருந்த மிருதேஸ்வர், பஸ்சில் இருந்து கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார். உடன் உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
இது குறித்து மஞ்சு கொடுத்து புகாரின் பேரில் களமருதுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.