பைக் மீது பஸ் மோதி மாணவர் பலி

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ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த எலவனாசூர்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் மகன் சஞ்சய், 18; கோயம்புத்துார் தனியார் கல்லுாரியில் பி.டெக்., முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இவரது நண்பர் அஸ்கர்அலி மகன் சன்னுாபர், 18; சுப்ரமணியன் மகன் பிரவீன்ராஜ், 23; மூன்று பேரும் நேற்று முன்தினம் மாலை 5:30 மணியளவில் ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் சென்றனர். பைக்கை சன்னுாபர் ஓட்டினார்.
எலவனாசூர்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உள்ள கடைக்குச் செல்ல சாலையின் குறுக்கே திரும்பியபோது, கோயம்புத்துாரில் இருந்து சென்னை சென்ற தனியார் டிராவல்ஸ் பஸ் பைக் மீது மோதியது.
இதில் பைக்கில் சென்ற மூன்று பேரும் படுகாயமடைந்தனர். உடன் அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு எலவனாசூர்கோட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சேர்த்தனர். அங்கு சஞ்சய் இறந்தார்.
சன்னுாபர், பிரவீன்ராஜ் ஆகிய இருவரும் மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
எலவனாசூர்கோட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.