கலை திருவிழா போட்டியில் வெற்றி மாணவருக்கு பாராட்டு விழா
கலை திருவிழா போட்டியில் வெற்றி மாணவருக்கு பாராட்டு விழா
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
திருக்கோவிலுார்: மாநில அளவில் நடந்த கலைத் திருவிழா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற திருக்கோவிலுார் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி 8ம் வகுப்பு மாணவருக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
திருக்கோவிலுார் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர் ஷாம், கலைத் திருவிழா போட்டியில், மணல் சிற்பம் பிரிவில் மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்று, மாநில அளவில் கோவையில் நடந்த போட்டியில் பங்கேற்று முதலிடம் பிடித்தார்.
வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பள்ளியில் பாராட்டு விழா நடந்தது. வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் சந்தியாகு சிங்கராயன் முன்னிலை வகித்தார். தலைமை ஆசிரியர் குமுதவல்லி வரவேற்றார்.
வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் வேணுகோபால் தலைமை தாங்கி, வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பரிசு வழங்கி, பாராட்டினார். கல்வித்துறை அதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் பாராட்டி பேசினர்.
ஆசிரியர்கள் மாலதி, விமலா, தில்ஷா, அந்தோணியம்மாள், மேரி ஜாய், அருண்குமாரி வாழ்த்திப் பேசினர். பயிற்சியளித்த ஓவிய ஆசிரியர் செல்வத்திற்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ஆசிரியர் நாகமணி நன்றி கூறினார்.