/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மாணவிக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் நியூ பவர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி தேசிய அளவில் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளார்.
இப்பள்ளி 9ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி மேகனா கைப்பந்து போட்டியில் தமிழ்நாடு அணியில் இடம் பெற்று தேசிய அளவில் விளையாட தகுதி பெற்றுள்ளார். மாணவியை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் கார்த்திகா, மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஜோதிமணி, தனியார் பள்ளிகள் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் விஷ்ணுமுர்த்தி ஆகியோர் பாராட்டினர்.
வெற்றி பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவி மேகனாவை பள்ளி நிர்வாகி துரை தாகப்பிள்ளை, சேர்மன் மணிவண்ணன், பொருளாளர் ரோஜாரமணி, தலைவர் பழனியம்மாள் ஆகியோர் பாராட்டினர்.