கூடைப்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இதயா கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு
கூடைப்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இதயா கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:57 PM
சின்னசேலம்: சின்னசேலம் இதயா மகளிர் பொறியியல் கல்லுாரி மாணவிகள் விழுப்புரத்தில் அண்ணா பல்கலைக் கழகம் சார்பில் மண்டல அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்று இரண்டாமிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்றனர்.
அதேபோல், மாவட்ட அளவிலான முதலமைச்சர் விளையாட்டு போட்டியிலும் கூடைபந்து, ஹாக்கி, எரி பந்து, இறகு பந்து, மேசை பந்தாட்டம், தடகள போட்டிகளில் பங்கேற்று முதலிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்றனர்.
போட்டியில் பெற்றதற்கான பரிசுத் தொகையாக மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 87 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றனர். இதனையடுத்து போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவிகள், பயிற்சி அளித்த ஊக்குவித்த உடற்கல்வி இயக்குனர்கள் பழனிவேல், அசோக்குமார் ஆகியோரை கல்லுாரி செயலர் ஜான்சி சோபியா மேரி, முதல்வர் மனோகரன், துணை முதல்வர் காந்திமதி மற்றும் துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினர்.