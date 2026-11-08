/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/தீ விபத்தில் கரும்பு பயிர் சேதம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:26 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே தீ விபத்தில் கரும்பு பயிர் கருகி சேதமானது.
சங்கராபுரம் அடுத்த பெரியகொள்ளியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்தோணி மகன் ராஜாகண்ணு. இவருக்கு சொந்தமான கரும்பு தோட்டம் நேற்று முன் தினம் மாலை திடிரென தீ பிடித்து எரிந்தது.
தகவலறிந்த சங்கராபுரம் தீயணைப்பு அலுவலர் பரமசிவம் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்று தீயை அணைத்து மேலும் பரவாமல் தடுத்தனர்.
தீ விபத்தில் 1 எக்கர் கரும்பு தீயில் கருகி சேதமானது.