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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ 'கட்டிங் ஆர்டர்' கிடைக்காமல் கரும்பு விவசாயிகள்... தவிப்பு:தண்ணீர் இல்லாமல் கருகுவதால் மகசூல் பாதிப்பு

'கட்டிங் ஆர்டர்' கிடைக்காமல் கரும்பு விவசாயிகள்... தவிப்பு:தண்ணீர் இல்லாமல் கருகுவதால் மகசூல் பாதிப்பு

'கட்டிங் ஆர்டர்' கிடைக்காமல் கரும்பு விவசாயிகள்... தவிப்பு:தண்ணீர் இல்லாமல் கருகுவதால் மகசூல் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:36 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:36 AM

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தியாகதுருகம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கரும்பு வெட்டுவதற்கு 'கட்டிங் ஆர்டர்' கிடைக்காததால்விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மூங்கில்துறைப்பட்டு மற்றும் கச்சிராயபாளையம் ஆகிய ஊர்களில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் உள்ளன. இங்கு 12,750 ஏக்கர் பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்படும் கரும்பு ஆலைகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் 4.75 லட்சம் டன் கரும்பு அறுவை செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமின்றி திருக்கோவிலுார் அடுத்த ஈங்கூரில் தனியார் சர்க்கரை ஆலை ஒன்று உள்ளது.

தியாகதுருகம் அடுத்த கலையநல்லுாரில் இயங்கி வந்த தரணி சர்க்கரை ஆலை நஷ்டத்தை காரணம் காட்டி கடந்த 8 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டு கிடக்கிறது. ஆலைகளில் பதிவு செய்யாத கரும்பு அறுவடை செய்து வெளி மாவட்டங்களில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. கரும்பு, ஆண்டு பயிர் என்பதால் கோடை காலத்திலும் தடையின்றி தண்ணீர் பாய்ச்சி பராமரிப்பது அவசியம்.

வழக்கமாக ஜூன் மாதம் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கும் என்பதால் டிசம்பர் மாதம் வரை இயற்கையாக பெய்யும் மழை நேரத்தை கொண்டு பயிர்கள் வளர்ந்து மகசூல் கொடுக்கிறது.

தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் தருணங்களில் கிணற்று பாசனத்தை பயன்படுத்தி நீர் இறைத்து பயிரை காப்பாற்றுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாமல் ஏமாற்றியதால் நீர்நிலைகள் நிரம்பாமல் போனது.

இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரவழியின்றி கிணற்று பாசனம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு கோடைகாலத்தில் கரும்பு பயிருக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்தனர்.

இந்நிலையில் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கி ஒரு மாதம் ஆகியும் இதுவரை எதிர்பார்த்த அளவு மழை பெய்யவில்லை.

பகலில் கோடை காலத்தை போல் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகம் உள்ளதால் கரும்பு பயிர்கள் தண்ணீர் இன்றி கருக தொடங்கியுள்ளது. வழக்கமாக கோடைகாலத்தில் தான் கரும்பு பயிருக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல் இப்ப பிரச்சனை ஏற்படும்.

இவ்வாண்டு 'எல்நினோ' பாதிப்பு காரணமாக வெயிலில் தாக்கம் இன்னும் குறையாமல் இருப்பதால் போதிய தண்ணீரும் இன்றி மாவட்டத்தில் பல ஊர்களில் கரும்பு பயிர் காய்ந்து வருகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் நடப்பு ஆண்டு கரும்பு அரவை கடந்த 2 ம் தேதி துவங்கியது. சர்க்கரை ஆலையில் பதிவு செய்த கரும்புகளை சுழற்சி அடிப்படையில் 'கட்டிங் ஆர்டர்' கொடுத்து அறுவடை செய்து அலைக்கு கொண்டு செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில் பல விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் இருந்து 'கட்டிங் ஆர்டர்' கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். வளர்ந்து தகுந்த பருவத்தில் உள்ள கரும்பு அறுவடைக்கான அனுமதி கிடைக்காததால் பரிதவித்து வருகின்றனர்.

வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத சூழல் உள்ளதால் கரும்பின் எடை குறைந்து மகசூல் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

வளர்ந்து அறுவடைக்கு தயாரான பருவத்தில் உள்ள கரும்புகளை உடனடியாக அறுவடை செய்ய கட்டிங் ஆர்டர் வழங்கிடவேண்டும். விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் நஷ்டத்தை தவிர்க்க ஆலை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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